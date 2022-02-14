МВД РФ хочет получать от Минздрава информацию о людях с психическими расстройствами

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России планирует попросить Минздрав о предоставлении информации о людях с психическими расстройствами, чтобы предупреждать преступления. Об этом сообщила представитель МВД России Лариса Плотникова.

«Нами прорабатывается вопрос о лицах, страдающих психическими расстройствами. Мы ведем речь о том, чтобы Минздрав, то есть органы здравоохранения, информировали о таких лицах органы внутренних дел, для того чтобы предупредить совершение тяжких преступлений», — сказала она в Госдуме.

Она также отметила, что в прошлом году людьми с психическим расстройствами было совершено около 7 тыс. общественно опасных деяний. «На сегодняшний день количество лиц данной категории, которые выпадают из поля зрения сотрудников полиции, мы не можем предположить даже примерно», — отметила Плотникова.