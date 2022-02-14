0
0
109
НОВОСТИ

Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса — Шольц

19:20 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 14.02.2022
Допинг-проба Валиевой была доставлена в Стокгольм в достаточный для проверки срок — РУСАДА
0
55
18:40 14.02.2022
Украина не отказывается от пути в НАТО, но не знает, куда он ее приведет — Зеленский
0
165
18:00 14.02.2022
МВД РФ хочет получать от Минздрава информацию о людях с психическими расстройствами
0
210
17:32 14.02.2022
Конструктивные отношения с Польшей невозможны в условиях враждебности Варшавы — МИД РФ
0
267
17:12 14.02.2022
Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
0
331
17:00 14.02.2022
Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить РФ — Лавров
0
266
16:32 14.02.2022
Джонсон считает, что страны Европы должны отказаться от «Северного потока»
0
295
16:12 14.02.2022
Ответ РФ на предложение Запада по безопасности сформулирован на десяти страницах — Лавров
0
422
16:00 14.02.2022
Украина закрыла въезд для всех мужчин — граждан РФ призывного возраста — СМИ
0
345
15:32 14.02.2022
Украинская армия спешно создает подразделение, вооруженное ПЗРК «Стингер» - ЛНР
0
385

Возврат к списку