Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса — Шольц

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов», — сказал он.