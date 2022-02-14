Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу Донбасса — Шольц
19:20 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина вынесет на обсуждение проекты законов об особом статусе Донбасса и проведении местных выборов в регионе. Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
«Президент [Зеленский] заверил меня, что Украина вынесет на обсуждение законопроекты по особому статусу [Донбасса] и местных выборов», — сказал он.
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