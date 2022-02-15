Корабль «Прогресс» со спутниками, научным оборудованием и едой выведен на орбиту

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой корабль «Прогресс МС-19», запущенный с космодрома Байконур, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Его полет к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с российским сегментом станции намечена на 10:08 мск 17 февраля. «Прогресс» проведет в космосе 370 суток. Это первый запуск с Байконура в 2022 году.