Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Белоруссию и непризнанное Приднестровье в свете ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлениях, распространенных в понедельник Госдепартаментом.

В одном из них отмечается, что «гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать» и воздержаться от посещения страны, в частности, из-за, как утверждается, «необычного и вызывающая беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной». Во втором подчеркивается, что американцам рекомендуется не посещать Молдавию. Кроме того, поясняется, что «гражданам США в Приднестровье следует незамедлительно уехать». В качестве одной из причин приводится якобы «необычная и вызывающая беспокойство российская военная активность вокруг Украины».