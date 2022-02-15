Сборная РФ переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады
10:05 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская сборная переместилась с восьмого на девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске.
На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими — американцы (7-6-3). Далее идут сборные Австрии (6-6-4), Нидерландов (6-4-2), Китая (5-4-2), Швеции (5-3-3) и Швейцарии (5-0-5).
Российская команда завоевала 18 медалей и занимает второе место по общему числу наград, уступая норвежцам (21).
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
НОВОСТИ
- 11:32 15.02.2022
- ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
- 11:20 15.02.2022
- В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 15.02.2022
- США предложили Украине гарантии суверенного долга на сумму до $1 млрд
- 11:00 15.02.2022
- Россия ответит Украине в случае ее нападения и убийств российских граждан — Чижов
- 10:32 15.02.2022
- Путин был прав, говоря о необходимости преодолеть однополярность мира - глава Госсовета Италии
- 10:25 15.02.2022
- Кто заменит заболевшего Маслякова на играх КВН
- 10:20 15.02.2022
- Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки
- 10:00 15.02.2022
- Госдеп рекомендовал американцам срочно покинуть Белоруссию и Приднестровье
- 09:32 15.02.2022
- Корабль «Прогресс» со спутниками, научным оборудованием и едой выведен на орбиту
- 09:20 15.02.2022
- Триметазидин попал в организм Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка — МОК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать