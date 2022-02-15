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Сборная РФ переместилась на девятое место в медальном зачете Олимпиады

10:05 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сборная переместилась с восьмого на девятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Это произошло после того, как швейцарская горнолыжница Коринн Зутер завоевала золото в скоростном спуске.

На счету российской сборной четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Лидируют в общем зачете норвежцы (9-5-7), вторыми идут немцы (8-5-2), третьими — американцы (7-6-3). Далее идут сборные Австрии (6-6-4), Нидерландов (6-4-2), Китая (5-4-2), Швеции (5-3-3) и Швейцарии (5-0-5).

Российская команда завоевала 18 медалей и занимает второе место по общему числу наград, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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