Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада отправит на Украину пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки, карабины и патроны. Об этом в понедельник говорится в заявлении Минобороны Канады.

«Это вооружение включает в себя пулеметы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки», — сказали в ведомстве.