Кто заменит заболевшего Маслякова на играх КВН

10:25

В начале февраля Александр Масляков в Instagram-аккаунте КВН рассказал, что повторно заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на первых играх на его роль станут приглашать известных кэвээнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».Игры нового сезона высшей лиги КВН вместо заболевшего Маслякова проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом РИА Новости рассказал представитель Александра Маслякова-младшего.

Вера Цветкова