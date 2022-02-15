Большинство опрошенных россиян считают недопустимым делать шубы из натурального меха

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство россиян (44% опрошенных мужчин и 52% женщин) назвали недопустимым производство шуб из натурального меха. За меховые изделия выступают 39% мужчин и 32% женщин, показал проведенный банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» опрос (результаты есть у ТАСС).

Согласно результатам опроса, 39% мужчин и 32% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, а также это красиво и модно. По мнению 44% мужчин и 52% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. При этом лишь 17% мужчин и 16% женщин поддерживают идею производства шуб только из искусственного меха.

Кроме того, 54% мужчин и 34% женщин в России предпочитают шубам пуховики, при этом 27% мужчин и 12% женщин заявили, что вообще никогда не носили шуб и не собираются. Еще 8% опрошенных мужчин и 19% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. Лишь 3% мужчин и 6% женщин носят шубы только из искусственного меха.

Большая часть мужчин (56%) и 35% женщин не хотели бы иметь шубу вообще. Из тех, кто все-таки предпочитает меховые изделия, выбирают для себя шубу из норки (так ответили 14% мужчин и 30% женщин из тех, кто любит натуральные шубы), также в почете меха из соболя (их выбирают по 6% мужчин и женщин), 5% мужчин и 4% женщин любят шубы из песца, еще 3% мужчин и 2% женщин — из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин и 1% женщин — из меха бобра.

При этом большинство опрошенных не готовы потратить на шубу ни копейки, так ответили 49% мужчин и 37% женщин. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 14% мужчин и 19% женщин, по 13% представителей прекрасного и сильного пола оценили бюджет «шубы мечты» в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 18% женщин закладывают на покупку от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Еще 8% мужчин и 12% женщин готовы купить шубу на сумму более 100 тысяч рублей.

Также большинство россиян не поддерживает моду на меховые шапки. 63% мужчин и 61% женщин ответили, что не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 18% мужчин и 23% женщин отказываются от шапок из меха, потому что это неэкологично.

Вместе с тем 19% мужчин (больше всего в Сибири — 30%, меньше всего в Москве и Московской области — 13%) и 16% женщин (больше всего в Москве и Московской области — 23%, меньше всего в Южном федеральном округе — 5%) заявили, что с удовольствием носят шапки из меха.

Опрос был проведен банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах» 6–10 февраля по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.