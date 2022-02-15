0
0
109
НОВОСТИ

Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус

12:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасения России из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, их необходимо воспринимать серьезно. Об этом написал экс-президент Чехии Вацлав Клаус в открытом письме премьер-министру Чехии Петру Фиале, текст письма размещен в понедельник на сайте пражского Института Вацлава Клауса.

«Хотя Россия, несомненно, преследует свои собственные интересы, которые не совпадают с интересами других участников конфликта, ее опасения [относительно ситуации вокруг Украины] законны и должны восприниматься серьезно, — подчеркивается в письме. — Без России и в ущерб ей сегодняшний конфликт нельзя разрешить».

Главной жертвой обостряющейся ситуации вокруг Украины, по мнению Клауса, является сама Украина. «Ни в коем случае не в интересах этой страны происходит великодержавное столкновение США и Великобритании с одной стороны и России с другой стороны», — утверждает Клаус. По его словам, жители Украины не желают войны, а обострившийся конфликт является крупнейшей угрозой для безопасности Европы.

Экс-президент Чехии призвал Фиалу не дать вовлечь республику в эскалацию конфликта, а также не поставлять оружие киевским властям. Он также призвал к безоговорочному выполнению Минских соглашений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 15.02.2022
ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
0
73
10:20 15.02.2022
Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки
0
81
17:12 14.02.2022
Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
0
238
15:00 14.02.2022
В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
0
269
10:40 14.02.2022
Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
0
305
18:47 12.02.2022
Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
0
660
17:25 12.02.2022
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
0
640
16:40 12.02.2022
Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
0
639
13:30 12.02.2022
Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
0
653
09:35 12.02.2022
Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
0
696

Возврат к списку