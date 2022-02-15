Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опасения России из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, их необходимо воспринимать серьезно. Об этом написал экс-президент Чехии Вацлав Клаус в открытом письме премьер-министру Чехии Петру Фиале, текст письма размещен в понедельник на сайте пражского Института Вацлава Клауса.

«Хотя Россия, несомненно, преследует свои собственные интересы, которые не совпадают с интересами других участников конфликта, ее опасения [относительно ситуации вокруг Украины] законны и должны восприниматься серьезно, — подчеркивается в письме. — Без России и в ущерб ей сегодняшний конфликт нельзя разрешить».

Главной жертвой обостряющейся ситуации вокруг Украины, по мнению Клауса, является сама Украина. «Ни в коем случае не в интересах этой страны происходит великодержавное столкновение США и Великобритании с одной стороны и России с другой стороны», — утверждает Клаус. По его словам, жители Украины не желают войны, а обострившийся конфликт является крупнейшей угрозой для безопасности Европы.

Экс-президент Чехии призвал Фиалу не дать вовлечь республику в эскалацию конфликта, а также не поставлять оружие киевским властям. Он также призвал к безоговорочному выполнению Минских соглашений.