В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки
11:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 881 против 97 185 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 470 925 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 79,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 704, до 341 635. Днем ранее было зарегистрировано 683 летальных исхода.
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