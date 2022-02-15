В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 137 881 против 97 185 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 470 925 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 79,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 704, до 341 635. Днем ранее было зарегистрировано 683 летальных исхода.