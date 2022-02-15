ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
11:32 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, подразделения ЮВО и ЗВО уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, распространенном во вторник.
«По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны», — говорится в заявлении.
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