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НОВОСТИ

В России рекордно возросло число злостных неплательщиков

12:32 15.02.2022 Источник: Известия

Количество злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомились «Известия».

Этот показатель стал максимумом за всё время ведения статистики службы — с 2012 года (тогда было 2,2 млн). Также в 2021-м фиксировалось ускорение темпов роста числа граждан, долги которых будут списаны принудительно по решению суда.

За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. Ранее, в 2020 году, было открыто 7 млн таких дел, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн и т.д.

Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей. Это на 40 млрд больше, чем в 2020-м.

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