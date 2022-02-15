В России рекордно возросло число злостных неплательщиков
12:32 15.02.2022 Источник: Известия
Количество злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомились «Известия».
Этот показатель стал максимумом за всё время ведения статистики службы — с 2012 года (тогда было 2,2 млн). Также в 2021-м фиксировалось ускорение темпов роста числа граждан, долги которых будут списаны принудительно по решению суда.
За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. Ранее, в 2020 году, было открыто 7 млн таких дел, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн и т.д.
Судебные приставы планируют взыскать с россиян по начатым за прошлый год исполнительным делам долги на общую сумму 1,1 трлн рублей. Это на 40 млрд больше, чем в 2020-м.
НОВОСТИ
- 11:32 15.02.2022
- ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
- 10:20 15.02.2022
- Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки
- 17:12 14.02.2022
- Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
- 15:00 14.02.2022
- В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
- 10:40 14.02.2022
- Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
- 18:47 12.02.2022
- Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
- 17:25 12.02.2022
- Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
- 16:40 12.02.2022
- Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
- 13:30 12.02.2022
- Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
- 09:35 12.02.2022
- Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать