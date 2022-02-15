Канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус
13:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался воспользоваться услугами российских медиков при прохождении ПЦР-тестирования на наличие коронавирусной инфекции перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом во вторник сообщил телеканал «Вельт».
Вместо этого ПЦР-тестирование канцлеру ФРГ проведет врач из посольства Германии в России после того, как Шольц приземлится в Москве. По словам источников из окружения главы правительства Германии, российские органы здравоохранения были приглашены присутствовать на тестировании. Сам Шольц, вся его делегация и сопровождающие его журналисты — всего более 50 человек — должны были сдать в общей сложности три отрицательных ПЦР-теста перед вылетом из Германии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон также отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста в ходе своего визита в Москву несколько дней назад. Результатом этого стало строгое соблюдение социальной дистанции во время переговоров в Кремле. На совместной пресс-конференции трибуны лидеров также находились на расстоянии нескольких метров друг от друга.
НОВОСТИ
- 14:32 15.02.2022
- Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков
- 14:12 15.02.2022
- Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР
- 14:00 15.02.2022
- Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года
- 13:32 15.02.2022
- В Казахстане намерены повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз
- 13:05 15.02.2022
- Украина от шумихи вокруг «возможного вторжения» теряет до $3 млрд в месяц — депутат Рады
- 13:00 15.02.2022
- Биатлонист Латыпов принес извинения за упущенную победу в эстафете на Олимпиаде
- 12:32 15.02.2022
- В России рекордно возросло число злостных неплательщиков
- 12:20 15.02.2022
- Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус
- 12:05 15.02.2022
- В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 15.02.2022
- Большинство опрошенных россиян считают недопустимым делать шубы из натурального меха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать