Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года

14:00 Источник: РБК

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на рекордные 150,9 млрд руб., следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (РБК ознакомился с данными). В годовом выражении количество займов, полученных гражданами в октябре-декабре, подскочило на 117,9% — это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Объем новых ссуд увеличился на 85,1% год к году, что тоже можно считать максимумом за два года.