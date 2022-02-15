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Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года

14:00 15.02.2022 Источник: РБК

В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на рекордные 150,9 млрд руб., следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (РБК ознакомился с данными). В годовом выражении количество займов, полученных гражданами в октябре-декабре, подскочило на 117,9% — это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Объем новых ссуд увеличился на 85,1% год к году, что тоже можно считать максимумом за два года.

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