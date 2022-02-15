Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года
14:00 15.02.2022 Источник: РБК
В четвертом квартале 2021 года россияне взяли 11,2 млн микрозаймов на рекордные 150,9 млрд руб., следует из статистики крупнейшей на рынке саморегулируемой организации «МиР» (РБК ознакомился с данными). В годовом выражении количество займов, полученных гражданами в октябре-декабре, подскочило на 117,9% — это самый резкий прирост с 2019 года (самые ранние доступные данные). Объем новых ссуд увеличился на 85,1% год к году, что тоже можно считать максимумом за два года.
НОВОСТИ
- 14:32 15.02.2022
- Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков
- 14:12 15.02.2022
- Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР
- 13:32 15.02.2022
- В Казахстане намерены повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз
- 13:20 15.02.2022
- Канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус
- 13:05 15.02.2022
- Украина от шумихи вокруг «возможного вторжения» теряет до $3 млрд в месяц — депутат Рады
- 13:00 15.02.2022
- Биатлонист Латыпов принес извинения за упущенную победу в эстафете на Олимпиаде
- 12:32 15.02.2022
- В России рекордно возросло число злостных неплательщиков
- 12:20 15.02.2022
- Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус
- 12:05 15.02.2022
- В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 15.02.2022
- Большинство опрошенных россиян считают недопустимым делать шубы из натурального меха
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать