0
0
59
НОВОСТИ

Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

14:12 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 15.02.2022
Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков
0
24
14:00 15.02.2022
Россияне взяли микрозаймов на рекордную сумму в конце 2021 года
0
87
13:32 15.02.2022
В Казахстане намерены повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз
0
147
13:20 15.02.2022
Канцлер ФРГ отказался от услуг российской стороны при сдаче ПЦР-теста на коронавирус
0
175
13:05 15.02.2022
Украина от шумихи вокруг «возможного вторжения» теряет до $3 млрд в месяц — депутат Рады
0
194
13:00 15.02.2022
Биатлонист Латыпов принес извинения за упущенную победу в эстафете на Олимпиаде
0
196
12:32 15.02.2022
В России рекордно возросло число злостных неплательщиков
0
216
12:20 15.02.2022
Опасения РФ из-за ситуации вокруг Украины обоснованы, считает экс-президент Чехии Клаус
0
237
12:05 15.02.2022
В Москве выявили 8 160 заразившихся коронавирусом за сутки
0
215
12:00 15.02.2022
Большинство опрошенных россиян считают недопустимым делать шубы из натурального меха
0
251

Возврат к списку