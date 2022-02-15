Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР
14:12 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.
За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».
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