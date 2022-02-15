Госдума направит президенту РФ обращение о необходимости признания ДНР и ЛНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался. При этом Госдума не поддержала альтернативный проект постановления, согласно которому текст обращения должен быть направлен в МИД для проведения консультаций.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, постановление «будет подписано незамедлительно и направлено главе государства».