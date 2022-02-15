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Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков

14:32 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ на Украину. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию».

«К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ на Украину — прим. ТАСС) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал представитель Кремля.

«Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», — объяснил Песков.

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