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РФ за десятилетия не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов — Путин

15:12 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов.

«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», — заверил Путин.

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