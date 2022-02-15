РФ за десятилетия не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов.

«Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия. Не было за все эти десятилетия ни одного сбоя в поставках энергоносителей из России», — заверил Путин.