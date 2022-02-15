Минтруд предложил добавить 41 должность в список профессий для альтернативной службы
15:32 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд России подготовил список профессий для альтернативной службы в 2022 году, в перечень которого предложил добавить около 40 новых должностей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.
«Минтруд России подготовил обновленный список профессий для альтернативнослужащих, а также перечень организаций, где они могут работать. Проект приказа подготовлен на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 127 профессий и 1 034 предприятия, куда могут быть направлены молодые люди для прохождения альтернативной гражданской службы», — говорится в сообщении.
Документ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили в министерстве, по сравнению с прошлогодним списком перечень пополнился 30 должностями служащих. В их числе агрохимик, артист духового оркестра, зубной врач, кардиоревматолог, педиатр, микробиолог, эпидемиолог, а также техник-программист, экспедитор по перевозке грузов и ряд других.
Помимо этого добавились 11 профессий рабочих. В их числе курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, мастер по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик и столяр. При этом 18 профессий рабочих в список не вошли. Это водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, матрос и другие.
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