Андрей Воробьев проверил ход строительства крупной школы в подмосковном Одинцове

15:07

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Губернатор Московской областипроверил ход строительства школы на 2 200 мест в жилом комплексе «Гусарская баллада» Одинцовского городского округа. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование производится за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

«Регион растет, поэтому мы должны успевать обеспечивать его и школами, и детскими садами, и поликлиниками, и развязками. В школе, которую мы инспектируем, будут учиться не менее 2,2 тыс. ребят. Ее очень ждут, потому что сейчас родители вынуждены возить своих детей на учебу в другие места, – сказал Андрей Воробьёв. – Она будет сдана к 1 сентября 2023 года. Мы стараемся максимально сокращать сроки, чтобы школы строились не за 36 или 24 месяцев, как раньше, а за 18. Здесь рядом будет и детский сад на 400 мест – с января следующего года, после новогодних каникул, дети уже пойдут в него».

Иллюстрация пресс-службы губернатора Московской области

В ЖК «Гусарская баллада» расположено 29 многоквартирных жилых домов. Однако застройщик не построил ни одной школы – все дети сейчас распределены по разным учебным заведениям округа и вынуждены туда добираться на автобусах.

Строящаяся школа – одна из 25, которые в августе прошлого года одновременно заложили в 17 муниципалитетах. Она станет самой большой в регионе. В 4-этажном здании предусмотрены учебные классы, помещения для групп «продленки», 2 спортивных и актовый залы, лаборантские, мастерские. На улице – стадион с футбольным полем, спортивные площадки, зоны для игр и отдыха. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду.

Планируется, что учебное заведение войдет в программу «Открытый стадион», в рамках которого все жители, живущие неподалеку, смогут заниматься спортом на территории школы. Об этом губернатора попросила местная жительница Ксения Федорова.

«Моя младшая дочь пошла в 1 класс, ездит сейчас в школу на автобусе – от 20 до 35 минут. Вставать приходится каждый день в 6:30. Поэтому очень ждем новую школу недалеко от дома. И здорово, что там будет еще и стадион», – рассказала Ксения Федорова.

О реализации проекта губернатору доложил генеральный директор компании «МФС» Илья Демидов.

«На сегодняшний момент стройка полностью развернута, все идет согласно утвержденному графику. Сейчас здесь работают порядка 250 человек, будем увеличивать количество до 400, что позволит своевременно выполнить поставленную задачу. Это не типовой проект, здесь нестандартные решения с точки зрения проектирования», – отметил Илья Демидов.

Также подрядчик рассказал о выполнении работ по возведению детского сада на 400 мест. Строительство началось в августе 2021 года, завершение ожидается в конце 2022 года.

Ввод объекта позволит сократить очередь в дошкольные учреждения микрорайона. Здесь уже есть 3 небольших садика, общей вместимостью 370 малышей.

В 3-этажном здании разместятся игровые и спальные комнаты, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, а также помещения для занятий хореографией и творчеством. На территории установят спортивные и игровые площадки, теневые навесы, проведут комплексное благоустройство и озеленение.