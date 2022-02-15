Великобритании нужно принести извинения «за свою ложь о «вторжении РФ на Украину» - Захарова

16:12 Источник: Эхо Москвы

Мария Захарова считает, что Великобритании нужно принести извинения «за свою ложь о «вторжении РФ на Украину»». Официальный представитель МИД РФ заявила, что от официальных лиц Соединенного Королевства поступает немало ложной информации.

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала Захарова в Telegram. Эхо Москвы