Великобритании нужно принести извинения «за свою ложь о «вторжении РФ на Украину» - Захарова
16:12 15.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Мария Захарова считает, что Великобритании нужно принести извинения «за свою ложь о «вторжении РФ на Украину»». Официальный представитель МИД РФ заявила, что от официальных лиц Соединенного Королевства поступает немало ложной информации.
«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — написала Захарова в Telegram. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 17:32 15.02.2022
- РФ воспринимает силовое сдерживание со стороны Запада как угрозу безопасности — Путин
- 17:12 15.02.2022
- Большее сближение РФ и КНР и проведение ими учений влияют на безопасность НАТО — генсек
- 17:00 15.02.2022
- Десять моряков госпитализированы с отравлением с сухогруза у берегов Сахалина — источник
- 16:32 15.02.2022
- Глава британского МИД рассказала о якобы имевших место «оскорблениях со стороны Лаврова»
- 16:00 15.02.2022
- Строители собора Рождества Христова требуют 46,5 миллиона от сахалинской епархии РПЦ
- 15:32 15.02.2022
- Минтруд предложил добавить 41 должность в список профессий для альтернативной службы
- 15:12 15.02.2022
- РФ за десятилетия не допустила ни одного сбоя поставок энергоресурсов — Путин
- 15:07 15.02.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства крупной школы в подмосковном Одинцове
- 15:00 15.02.2022
- Россияне небезучастны к судьбе Донбасса, но РФ остается приверженной «Минску-2» — Песков
- 14:32 15.02.2022
- Путин иногда шутит по поводу заявлений о якобы планах РФ о нападении на Украину — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать