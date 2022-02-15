Десять моряков госпитализированы с отравлением с сухогруза у берегов Сахалина — источник

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять российских моряков отравились химическими веществами (присадками) на сухогрузе у берегов Сахалина, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«В 14:20 мск с борта турецкого сухогруза с кранами поступил сигнал об отравлении 10 человек. Они госпитализированы в Невельск», — сказал собеседник агентства.

По уточненной информации, после осмотра медиками в больнице остались четыре человека, шестеро отказались от госпитализации. Все они граждане России. Пострадавшие отравились во время работы.