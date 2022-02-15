Десять моряков госпитализированы с отравлением с сухогруза у берегов Сахалина — источник
17:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десять российских моряков отравились химическими веществами (присадками) на сухогрузе у берегов Сахалина, они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«В 14:20 мск с борта турецкого сухогруза с кранами поступил сигнал об отравлении 10 человек. Они госпитализированы в Невельск», — сказал собеседник агентства.
По уточненной информации, после осмотра медиками в больнице остались четыре человека, шестеро отказались от госпитализации. Все они граждане России. Пострадавшие отравились во время работы.
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