Большее сближение РФ и КНР и проведение ими учений влияют на безопасность НАТО — генсек
17:12 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО столкнулась с реальностью, при которой Россия и Китай становятся все ближе и проводят совместные учения, что влияет на безопасность альянса. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.
«НАТО должна реагировать на реальность, а она такова, что Россия и Китай становятся все ближе в последние годы. Они вместе работают в дипломатическом поле в ООН, все больше проводят совместные учения. Такова реальность, и она влияет на нашу безопасность», — сказал он.
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