Большее сближение РФ и КНР и проведение ими учений влияют на безопасность НАТО — генсек

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО столкнулась с реальностью, при которой Россия и Китай становятся все ближе и проводят совместные учения, что влияет на безопасность альянса. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«НАТО должна реагировать на реальность, а она такова, что Россия и Китай становятся все ближе в последние годы. Они вместе работают в дипломатическом поле в ООН, все больше проводят совместные учения. Такова реальность, и она влияет на нашу безопасность», — сказал он.