Лондон видит, что РФ открыта для диалога, но разведданные вызывают беспокойство — Джонсон

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон видит, что Россия открыта для диалога по ситуации вокруг Украины, и приветствует это, однако последние данные разведки по-прежнему вызывают опасения у руководства страны. Об этом заявил во вторник британским журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Сегодня ясно видны признаки наличия возможности для осуществления дипломатических усилий. Возможность для диалога всегда оставалась, есть почва для дискуссий по поводу Украины и с участием Украины. Это хорошо. Мы видим с российской стороны открытость для диалога, но, с другой стороны, поступающие сегодня разведывательные данные по-прежнему не обнадеживают», — сказал глава правительства, выступление которого транслировал телеканал «Скай ньюс».

По словам Джонсона, российские военные разворачивают полевые госпитали на территории Белоруссии, «что можно истолковать лишь как подготовку к вторжению», и перемещают дополнительные силы к границе с Украиной. Он также повторил утверждения о том, что российское «вторжение» может произойти в любой момент. При этом глава кабмина подчеркнул, что Великобритания пока не намерена закрывать свое посольство в Киеве, что является «важным символом» поддержки, оказываемой Великобританией Украине.

«Прямо сейчас мы видим смешанные сигналы, и тем больше причин для нас сохранять жесткость и единство. Это в особенности касается экономических санкций», — добавил он.

«Думаю, что всем нам сейчас необходимо увидеть программу деэскалации. Это означает отвод батальонных тактических групп от потенциального театра конфликта, отсутствие полевых госпиталей у белорусско-украинской границы, общее сокращение масштабов [военных приготовлений]. [Сигнал о том, что] угрозы больше нет и начинаются диалог и переговоры», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, что должно произойти, чтобы Запад убедился в отсутствии у Москвы планов вторжения.