РФ воспринимает силовое сдерживание со стороны Запада как угрозу безопасности — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во вторник.

«Силовое сдерживание России [со стороны Запада] воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов [договоренностей о гарантиях безопасности]», — сказал Путин.

Переговоры лидеров в Кремле продлились чуть более трех часов.