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РФ воспринимает силовое сдерживание со стороны Запада как угрозу безопасности — Путин

17:32 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовое сдерживание России со стороны Запада воспринимается Москвой как угроза безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем во вторник.

«Силовое сдерживание России [со стороны Запада] воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов [договоренностей о гарантиях безопасности]», — сказал Путин.

Переговоры лидеров в Кремле продлились чуть более трех часов.

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