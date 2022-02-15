Шольц назвал хорошим знаком отвод части войск РФ и надеется на «продолжение тенденции»
17:45 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает хорошим знаком отвод части российских войск в места дислокации после учений и надеется на продолжение этой тенденции.
«Мы слышим, что отдельные подразделения отводятся, и это хороший знак. Мы надеемся, что эта тенденция продолжится», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. Позднее российское военное ведомство показало видео погрузки бронетехники после завершения учений.
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