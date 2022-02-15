Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом
17:47 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин считает геноцидом то, что сейчас происходит в Донбассе.
«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — сказал глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
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