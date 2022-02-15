Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

17:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин считает геноцидом то, что сейчас происходит в Донбассе.

«Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид», — сказал глава российского государства на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.