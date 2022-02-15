Россия не хочет войны — Путин

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет», — подчеркнул российский лидер в ответ на вопрос «Дойче велле» (Deutsche Welle), исключает ли он возможность войны в Европе. — Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну».

К сожалению, продолжил Путин, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.