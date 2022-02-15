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Вопрос о невступлении Украины в НАТО надо решить в ближайшее время мирным путем — Путин

19:20 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия хочет, чтобы вопрос о невступлении Украины в НАТО был решен в ближайшее время мирными средствами в ходе переговоров. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны», — сказал Путин.

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