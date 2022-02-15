Дальнейшие действия РФ будут идти «по плану» в зависимости от реальной обстановки — Путин
22:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ будет в дальнейшем действовать в сфере безопасности «по плану», исходя из реальной обстановки на местах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Первое, что касается того, как Россия будет действовать дальше — по плану. Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться? Пока никто, это зависит не только от нас», — отметил российский лидер, отвечая на вопрос о дальнейших шагах Москвы в нынешней ситуации вокруг Украины.
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