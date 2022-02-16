Новые обвинения в отношении Навального обеспокоили Блинкена

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что обеспокоен новыми обвинениями в отношении блогера Алексея Навального.



«Я обеспокоен сомнительными новыми обвинениями в отношении Алексея Навального», — написал руководитель внешнеполитического ведомства США в «Твиттере». По версии Блинкена, «Навальному в прошлом году уже был вынесен приговор, обусловленный политическими соображениями». Госсекретарь выступил с утверждением, что «Навального и его соратников преследуют за работу по разоблачению коррупции среди должностных лиц».



Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где блогер отбывает наказание.



