Новые обвинения в отношении Навального обеспокоили Блинкена
08:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я обеспокоен сомнительными новыми обвинениями в отношении Алексея Навального», — написал руководитель внешнеполитического ведомства США в «Твиттере». По версии Блинкена, «Навальному в прошлом году уже был вынесен приговор, обусловленный политическими соображениями». Госсекретарь выступил с утверждением, что «Навального и его соратников преследуют за работу по разоблачению коррупции среди должностных лиц».
Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассмотрение нового уголовного дела в отношении Навального на выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где блогер отбывает наказание.
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