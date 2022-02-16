Причиной роста инфляции в США более чем на 10% может стать эскалация на Украине - СМИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обострение ситуации вокруг Украины грозит США ростом инфляции более чем на 10% в годовом исчислении впервые с 1981 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания Си-эн-эн, ссылаясь на результаты анализа, проведенного специалистами международной консалтинговой компании RSM (Ар-эс-эм).



Эксперт RSM Джо Брусэлас считает, что возможный конфликт между Россией и Украиной может грозить тем, что цены на нефть вырастут до 120 долларов за баррель. При этом, как уточняет Си-эн-эн, аналитики JPMorgan Chase («Джей-пи Морган Чейз») ранее предупреждали, что стоимость энергоносителя в случае эскалации может достичь 120 долларов за баррель.



При таком раскладе, считает Брусэлас, потребительские цены в годовом исчислении могут вырасти на 2,8 процентных пункта, что приведет к росту инфляции более чем на 10%. Последний раз столь высокий показатель роста инфляции был зафиксирован в США в октябре 1981 года, констатирует Си-эн-эн. Специалист RSM при этом не исключает, что негативный эффект возможного конфликта на экономику США может быть более сдержанным.







