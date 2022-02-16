Байден заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание России вести войну с Украиной.

"Обращаюсь к российскому народу - вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи", - сказал он.

Глава Белого дома в своей речи также вспомнил Вторую мировую войну, в которой обе страны сражались вместе. "Наши люди 77 лет назад бились и жертвовали плечом к плечу. Вторая мировая война была вынужденной. Однако если Россия нападет на Украину это будет войной по выбору или войной без повода и причины", - утверждал он.

Байден отметил, что Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем.

"Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.

"Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - добавил глава Белого дома.