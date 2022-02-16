Байден заявил, что не верит в желание российского народа воевать с Украиной
09:05 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме, обратился к российскому народу с заявлением о том, что не верит в желание России вести войну с Украиной.
"Обращаюсь к российскому народу - вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи", - сказал он.
Глава Белого дома в своей речи также вспомнил Вторую мировую войну, в которой обе страны сражались вместе. "Наши люди 77 лет назад бились и жертвовали плечом к плечу. Вторая мировая война была вынужденной. Однако если Россия нападет на Украину это будет войной по выбору или войной без повода и причины", - утверждал он.
Байден отметил, что Соединенные Штаты не располагают ракетами на территории Украины и не намерены размещать их там в будущем.
"Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там", - сказал он.
"Мы не нацелены на российский народ. Мы не пытаемся дестабилизировать Россию", - добавил глава Белого дома.
НОВОСТИ
- 11:32 15.02.2022
- ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
- 10:20 15.02.2022
- Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки
- 17:12 14.02.2022
- Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
- 15:00 14.02.2022
- В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
- 10:40 14.02.2022
- Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
- 18:47 12.02.2022
- Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
- 17:25 12.02.2022
- Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
- 16:40 12.02.2022
- Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
- 13:30 12.02.2022
- Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
- 09:35 12.02.2022
- Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать