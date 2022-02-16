В 2021 году иностранный турпоток в РФ сократился в 17,5 раза по сравнению с 2019 г. — АТОР
09:32 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранный туристический поток в Россию по итогам 2021 года уменьшился в 17,5 раз по сравнению с допандемийным 2019 годом — до 288,3 тыс. визитов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ.
«В 2021 году иностранцы совершили 288,3 тыс. визитов с туристическими целями в Россию. Это рекордно мало: для сравнения, в 2019 году количество интуристов в России превышало 5 млн, то есть было в 17,5 раза больше. Иностранный турпоток в РФ в 2021 году вырос только из трех стран в топ-20: ОАЭ, Катар и Куба», — говорится в сообщении.
Больше всего туристических визитов в Россию — 72,4 тыс. — совершили граждане Кубы. При этом туроператоры в прошлом году не принимали туристов из этой страны. Вероятно, часть из них является транзитниками, студентами и их родственниками, а другая часть — «челноками», воспользовавшимися недорогими билетами для поездок в Россию, отметили в АТОР. Лидерами по объему турпотока в РФ в 2021 году также стали Германия — 38,1 тыс. туристических визитов, ОАЭ — 26,4 тыс., Турция — 23,2 тыс. и Индия — 16,7 тыс.
«На шестом месте фактически новый, но перспективный для России рынок въездного туризма — Катар. В 2021 году граждане этой страны совершили 10,3 тыс. туристических визитов в Россию. Это в четыре раза больше, чем в 2019 году. Причины роста — те же, что и для ОАЭ (закрытая Европа, Азия). Туроператоры ожидают, что в этом году продолжится рост турпотока из Катара», — пояснили в ассоциации.
Всего в 2021 году иностранцы совершили 12,1 млн визитов в Россию со всеми целями. Это на 2,5 млн больше, чем в предыдущем году, но на 20,8 млн меньше, чем в 2019 году. В основном поездки совершали граждане стран ближнего зарубежья, добавили в АТОР.
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