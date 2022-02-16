МОК будет считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером
09:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если россиянка Камила Валиева попадет в тройку призеров. Об этом журналистам заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второе место занимает россиянка Анна Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова занимает четвертое место (74,60).
"Они (результаты - прим. ТАСС) будут, конечно же, предварительными, учитывая дальнейшее расследование", - сказал Адамс. По словам Адамса, результаты всех соревнований с участием Валиевой на Олимпиаде являются предварительными. Ранее фигуристка выступила в командном турнире.
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