МЧС Украины запросила у НАТО помощь на случай "нештатных ситуаций"
10:00 16.02.2022 Источник: Эхо Москвы
МЧС Украины запросила у НАТО помощь в случае возникновения нештатных ситуаций. Что подразумевается под «нештатными ситуациями», не уточняется.
«Служба по чрезвычайным ситуациям Украины готовится к широкомасштабным нештатным событиям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы 15 февраля 2022 года получил запрос об оказании международного содействия со стороны Украины», – отмечается на сайте НАТО. Эхо Москвы
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