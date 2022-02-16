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США перенесли резидентуру ЦРУ из Киева - NYT

10:05 16.02.2022 Источник: Газета.Ru

Американские власти временно перенесли из Киева на другое место украинскую резидентуру Центрального разведывательного управления. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

«США временно передислоцировали свою резидентуру ЦРУ в Киеве во вторник (15 февраля), спустя день после того, как госдепартамент объявил о переводе своего дипломатического корпуса во Львов», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что перемещение сотрудников ЦРУ из украинской столицы может усложнить сбор данных о предполагаемой российской деятельности на Украине.  Газета.Ru

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