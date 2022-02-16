Неизвестный «заминировал» 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве
10:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный сообщил в среду о «минировании» социальных объектов, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве. Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, ни одна из угроз не подтвердилась.
«Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ», — сказал собеседник агентства.
По его словам, данная информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.
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