Неизвестный «заминировал» 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный сообщил в среду о «минировании» социальных объектов, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве. Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, ни одна из угроз не подтвердилась.

«Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.