0
0
0
НОВОСТИ

Неизвестный «заминировал» 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве

10:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный сообщил в среду о «минировании» социальных объектов, в том числе больниц и школ, а также зданий судов в Москве. Как отметил ТАСС источник в правоохранительных органах, ни одна из угроз не подтвердилась.

«Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данная информация была проверена, все здания обследованы. Ни одно сообщение об угрозе взрыва не подтвердилось.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 15.02.2022
ВС РФ после учений начинают возвращаться в свои воинские гарнизоны — Конашенков
0
309
10:20 15.02.2022
Канада поставит Украине пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки
0
277
17:12 14.02.2022
Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
0
417
15:00 14.02.2022
В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
0
442
10:40 14.02.2022
Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
0
477
18:47 12.02.2022
Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных водах РФ - Минобороны
0
834
17:25 12.02.2022
Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры
0
801
16:40 12.02.2022
Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию
0
802
13:30 12.02.2022
Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
0
817
09:35 12.02.2022
Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
0
863

Возврат к списку