Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений на полуострове — МО РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный эшелон с танками, боевыми машинами пехоты и самоходными артиллерийскими установками пересек Крымский мост после учений в Крыму и направляется в пункт постоянной дислокации (ППД). Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны России.

«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом.

«Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу — танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки», — уточняется в сообщении.

После возвращения в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы, отметили в Минобороны.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных учений войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ. Тактические учения прошли на 15 общевойсковых полигонах ЮВО. В маневрах были задействованы усиленные роты батальонных тактических групп.