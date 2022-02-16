Раздувание Вашингтоном угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины — МИД КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон», — сказал дипломат.