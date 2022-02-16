0
0
125
НОВОСТИ

Раздувание Вашингтоном угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины — МИД КНР

11:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон», — сказал дипломат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 16.02.2022
В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
0
0
11:32 16.02.2022
Российские военные проводят учения в горах Таджикистана
0
68
11:20 16.02.2022
Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов — министр
0
101
11:05 16.02.2022
ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ЛНР
0
112
10:32 16.02.2022
Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений на полуострове — МО РФ
0
181
10:20 16.02.2022
Неизвестный «заминировал» 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве
0
166
10:05 16.02.2022
США перенесли резидентуру ЦРУ из Киева - NYT
0
170
10:00 16.02.2022
МЧС Украины запросила у НАТО помощь на случай "нештатных ситуаций"
0
162
09:32 16.02.2022
В 2021 году иностранный турпоток в РФ сократился в 17,5 раза по сравнению с 2019 г. — АТОР
0
230
09:20 16.02.2022
МОК будет считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером
0
253

Возврат к списку