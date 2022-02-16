Раздувание Вашингтоном угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины — МИД КНР
11:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Раздувание Соединенными Штатами угрозы войны нанесло удар по экономике и социальной стабильности Украины. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«В течение последних нескольких дней американская сторона раздувала угрозу войны, искусственно создавала напряженную атмосферу, что нанесло серьезный удар по экономике, социальной стабильности и условиям жизни народа Украины, а также усилило сопротивление в продвижении переговоров и диалога соответствующих сторон», — сказал дипломат.
НОВОСТИ
- 12:00 16.02.2022
- В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 16.02.2022
- Российские военные проводят учения в горах Таджикистана
- 11:20 16.02.2022
- Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов — министр
- 11:05 16.02.2022
- ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ЛНР
- 10:32 16.02.2022
- Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений на полуострове — МО РФ
- 10:20 16.02.2022
- Неизвестный «заминировал» 40 школ, аэропорты и налоговые инспекции в Москве
- 10:05 16.02.2022
- США перенесли резидентуру ЦРУ из Киева - NYT
- 10:00 16.02.2022
- МЧС Украины запросила у НАТО помощь на случай "нештатных ситуаций"
- 09:32 16.02.2022
- В 2021 году иностранный турпоток в РФ сократился в 17,5 раза по сравнению с 2019 г. — АТОР
- 09:20 16.02.2022
- МОК будет считать результаты фигуристок предварительными, если Валиева станет призером
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать