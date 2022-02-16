ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ЛНР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики разместили 22 танка Т-72 вблизи поселка Подлесное недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в среду в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение двадцати двух танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное», — говорится в сообщении.