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Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов — министр

11:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проведение референдума на Украине по Минским соглашениям возможно только в том случае, если все остальные инструменты будут исчерпаны. Об этом заявила украинский вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

«Президент [Украины Владимир Зеленский] допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов», — сказала она в эфире телеканала «1+1». Верещук отметила, что ей неизвестно о каких-то серьезных обсуждениях подобного референдума или о планах его организации.

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