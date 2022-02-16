Российские военные проводят учения в горах Таджикистана

11:32 Источник: Эхо Москвы

Российские военные проводят учения с боевыми вертолетами в горах Таджикистана. В Центральном военном округе сообщили, что в учениях задействованы вертолеты Ми-8МТВ5-1 и Ми-24 авиационной группы 201-й военной базы.

В ходе учений военнослужащие будут нарабатывать навыки выживания как в одиночку, так и в составе экипажа. Для этого будут использованы средства спасения, специальное снаряжение и подручные средства. Особое внимание уделяется прыжкам с парашютом, преодолению различных препятствий и длительным переходам. Эхо Москвы