В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 179 284, до 14 659 880. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду. В относительном выражении прирост составил 1,23%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 172 468 против 137 881 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 643 393 случая выздоровления.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 748, до 342 383. Днем ранее было зарегистрировано 704 летальных исхода.
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