В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 179 284, до 14 659 880. Это следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду. В относительном выражении прирост составил 1,23%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 172 468 против 137 881 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 643 393 случая выздоровления.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 748, до 342 383. Днем ранее было зарегистрировано 704 летальных исхода.