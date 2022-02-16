Киев разворачивает в Донбассе пункты наведения авиации — Народная милиция ЛНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики разворачивают в Донбассе пункты наведения авиации. Об этом в среду сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«С 13 февраля в н. п. Лисичанск и Лиман на базе отдельных радиолокационных рот 1-й радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации. После установки и проверки работоспособности технических средств, дежурным пунктам наведения авиации предписано сохранять режим радиомолчания до отдельного распоряжения», — заявил он.