Россиянам было бы приятнее слышать в свой адрес обращение Байдена без угроз - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение американского президента Джо Байдена в адрес российского народа с заверениями, что США не считают россиян своими врагами, импонировало бы больше, если бы не сопровождалось постоянными угрозами.

«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать адресованные россиянам слова Байдена.

«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», — добавил он.