Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
13:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет вынуждена дать оценку последствиям для отношений между Россией и Данией, если на остров Борнхольм прибудут иностранные военные части. Об этом в среду в интервью газете «Берлингске» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«В случае подобного шага — если на Борнхольм прибудут иностранные военные части — Россия будет вынуждена дать оценку тем последствиям, что возникнут для отношений между Россией и Данией», — отметил российский дипломат.
10 февраля правительство Дании объявило, что планирует в ближайшее время начать переговоры с США с целью заключения двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны. По словам министра обороны Дании Мортена Бёдскова, будущее соглашение подготовит для США «доступ и мобильность на европейском континенте и в Дании». Усиление датско-американского сотрудничества предполагает то, что США могут направить в королевство своих военных и военную технику, хотя речь не идет об американской базе или размещении ядерного оружия на территории Дании.
На вопрос, означает ли это размещение американских военных на Борнхольме, Бёдсков сразу не дал однозначного ответа, но позже заявил, что это может случиться «в случае необходимости».
Борнхольм — остров, расположенный у входа в Балтийское море и в силу этого имеющий стратегическое значение.
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