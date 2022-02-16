Мнение Путина о готовности Киева выполнять «Минск-2» «весьма противоречивое» — Песков
14:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина сложилось «весьма противоречивое» мнение о готовности Киева выполнять минские договоренности.
«Мнение весьма противоречивое», — сказал Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, какое мнение сложилось у российского лидера по итогам его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем о готовности Киева начать предпринимать шаги по выполнению «Минска-2».
Песков отметил, что «представители украинского руководства делают противоречивые заявления». «С одной стороны, в Киеве звучит заявление о приверженности минским договоренностям. С другой стороны, звучит заявление, что реализация минских договоренностей будет означать крах Украины. С третьей стороны, в Киеве звучит заявление о том, что на каких-то эфемерных российских условиях они не будут выполнять минские договоренности, — уточнил он. — Поэтому, к сожалению, выводы очень и очень противоречивы, а главное, де-факто ситуация, когда по прошествии многих лет Украина так или иначе увиливает от исполнения минского Комплекса мер — она налицо», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
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