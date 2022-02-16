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Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины «остаются открытыми»

14:12 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина имеет право сама решать, вступать ей в альянс или нет, и что организация не пойдет на компромиссы по своим ключевым принципам. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Цайт», выдержки из которого опубликованы в среду.

«Двери НАТО [для Украины] остаются открытыми. Украина сама должна решать, куда она хочет [вступить]», — сказал генсек. «Россия не имеет права вето, когда речь заходит о кандидате на вступление в НАТО», — подчеркнул он. «Мы никогда не пойдем на компромиссы, если вопрос касается основополагающих принципов», — добавил Столтенберг.

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