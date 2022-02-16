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Практика выдачи паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минские соглашения — Песков

14:32 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает Минские соглашения, Москва делает это из гуманитарных соображений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал Песков.

Он отметил, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг». «Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», — добавил Песков.

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