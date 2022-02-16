Практика выдачи паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минские соглашения — Песков
14:32 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практика выдачи российских паспортов в Донбассе не нарушает Минские соглашения, Москва делает это из гуманитарных соображений. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал Песков.
Он отметил, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной, — и в плане передвижения, и в плане получения социальных, финансовых услуг». «Поэтому Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира, и эта практика достаточно распространенная», — добавил Песков.
НОВОСТИ
- 14:12 16.02.2022
- Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины «остаются открытыми»
- 14:00 16.02.2022
- Мнение Путина о готовности Киева выполнять «Минск-2» «весьма противоречивое» — Песков
- 13:32 16.02.2022
- В Екатеринбурге по подозрению в избиении двух женщин задержан мигрант
- 13:20 16.02.2022
- Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
- 13:05 16.02.2022
- Россиянам было бы приятнее слышать в свой адрес обращение Байдена без угроз - Песков
- 13:00 16.02.2022
- Киев разворачивает в Донбассе пункты наведения авиации — Народная милиция ЛНР
- 12:32 16.02.2022
- Ни один военный РФ не останется на территории Белоруссии после учений — белорусский МИД
- 12:20 16.02.2022
- В Москве выявили 11 262 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 16.02.2022
- Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график «вторжений» РФ на текущий год
- 12:00 16.02.2022
- В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать