0
0
141
НОВОСТИ

Преступность мигрантов приобретает острый характер — СК РФ

15:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступность мигрантов стала приобретать более острый характер, вызывая напряженность в обществе. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов», — отметили в ведомстве. С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. «Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», — добавили в СК.

В Следственном комитете РФ организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 16.02.2022
Подполковник Дамиба принял присягу в качестве президента Буркина-Фасо
0
57
16:00 16.02.2022
Отставание России в развитии квантовых вычислений оценивается в 7-10 лет — исследование
0
82
15:42 16.02.2022
Участники тренинга Cyber Polygon обсудят цифровая устойчивость в эпоху облаков
0
104
15:32 16.02.2022
ЕС превращается в пространство, где можно силой лишать страны свободы — Минюст Польши
0
144
15:12 16.02.2022
РФ поддерживает включение Бразилии в список постоянных членов Совбеза ООН — Лавров
0
159
14:32 16.02.2022
Практика выдачи паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минские соглашения — Песков
0
207
14:12 16.02.2022
Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины «остаются открытыми»
0
232
14:00 16.02.2022
Мнение Путина о готовности Киева выполнять «Минск-2» «весьма противоречивое» — Песков
0
261
13:32 16.02.2022
В Екатеринбурге по подозрению в избиении двух женщин задержан мигрант
0
265
13:20 16.02.2022
Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
0
346

Возврат к списку