Преступность мигрантов приобретает острый характер — СК РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступность мигрантов стала приобретать более острый характер, вызывая напряженность в обществе. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов», — отметили в ведомстве. С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. «Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», — добавили в СК.

В Следственном комитете РФ организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.