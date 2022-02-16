Преступность мигрантов приобретает острый характер — СК РФ
15:00 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Преступность мигрантов стала приобретать более острый характер, вызывая напряженность в обществе. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«За последнее время тема преступности мигрантов приобретает все более острый характер, что вызывает напряженность в обществе. Касается это не только столичного региона, но и других городов», — отметили в ведомстве. С участием трудовых мигрантов все чаще регистрируются факты грубого нарушения общественного порядка, массовых драк, нападений на сотрудников правоохранительных органов. «Наметилась тенденция к распространению среди них противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, среди которых изнасилования», — добавили в СК.
В Следственном комитете РФ организована системная работа по выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.
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